До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн - Кулеба

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України входить уже 30 країн, тепер приєдналася і Греція.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".

"Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просте - коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що має бути створено окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії", - сказав Кулеба.

Завдання групи - напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу і розв'язання його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна і його найближчого оточення.

"Уся G7 присутня в цій групі", - зазначив міністр.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входить уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки (Гватемала).

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

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