В группу по созданию Спецтрибунала за преступление агрессии входит уже 30 стран - Кулеба

В коалицию стран по созданию Специального трибунала для РФ за преступление агрессии против Украины входит уже 30 стран, теперь присоединилась и Греция.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Я рад сообщить, что стран уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я тогда сказал, что я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников, и мы уже видим, что это начало происходить. Задача группы проста - когда ты туда входишь, то соглашаешься с тем, что должен быть создан отдельный, специальный трибунал для преследования РФ за преступление агрессии", - сказал Кулеба.

Задача группы - наработать юридические пути создания трибунала и решения его юридических вопросов, прежде всего, иммунитетов президента РФ Путина и его ближайшего окружения.

"Вся G7 присутствует в этой группе", - отметил министр.

3 марта Кулеба сообщил, что в коалицию стран по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины входит уже 29 стран, одна из которых - из Латинской Америки (Гватемала).

Первое заседание стран состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна.

Второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Как известно, 2 марта прошлого года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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