У Норвегії зійшли кілька лавин, загинули чотири людини
Субота, 1 квітня 2023, 09:31
Серія лавин на крайній півночі Норвегії забрала життя чотирьох людей у п’ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
На острові Рейнойя лавина знесла в море будинок і хлів. За даними влади, підтверджено загибель двох людей і 140 кіз, які на той момент перебували в сараї.
Двоє туристів загинули в двох інших лавинах. Вважається, що обидва були іноземцями, хоча їхні національності поки що не відомі.
У першій лавині, в Лінгені, одна людина загинула і ще двоє постраждали.
"Там було п'ятеро людей іноземного походження, які були на прогулянці в цьому районі. Ми можемо підтвердити, що одна людина загинула", - повідомив речник поліції Мортен Петтерсен.
Двоє інших були поранені, один у важкому стані, а інший отримав "поранення середньої тяжкості", додав речник поліції.
Пізніше ввечері поліція повідомила, що четверта людина загинула в іншій лавині в Сторслеті.
"Ця людина була частиною великої іноземної туристичної групи. Інший член групи, який перебував на місці події, знайшов цю людину і повідомив про це рятувальні служби", - йдеться в заяві поліції.
Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав загибель людей "трагічним початком Великодня".
У цю пору року в Норвегії лавини сходять майже щодня, і, за оцінками експертів, під загрозою опиняються до 7% території країни.
Раніше в п'ятницю кілька невеликих міст в регіоні Тромсе були евакуйовані через високий ризик сходження лавин, оскільки влада попереджала про хуртовини і сильний вітер.
Нагадаємо, рятувальники знайшли загиблими двох лижників, які потрапили у лавину в районі населеного пункту Курмайор на півночі Італії: ними виявилися дівчата зі Швеції.