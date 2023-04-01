В Норвегии сошли несколько лавин, погибли четыре человека

Серия лавин на крайнем севере Норвегии унесла жизни четырех человек в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На острове Рейнойя лавина снесла в море дом и хлев. По данным властей, подтверждена гибель двух человек и 140 коз, которые на тот момент находились в сарае.

Двое туристов погибли в двух других лавинах. Считается, что оба были иностранцами, хотя их национальности пока не известны.

В первой лавине, в Лингене, один человек погиб и еще двое пострадали.

"Там было пять человек иностранного происхождения, которые были на прогулке в этом районе. Мы можем подтвердить, что один человек погиб", - сообщил представитель полиции Мортен Петтерсен.

Двое других были ранены, один в тяжелом состоянии, а другой получил "ранения средней тяжести", добавил представитель полиции.

Позже вечером полиция сообщила, что четвертый человек погиб в другой лавине в Сторслете.

"Этот человек был частью большой иностранной туристической группы. Другой член группы, который находился на месте происшествия, нашел этого человека и сообщил об этом спасательным службам", - говорится в заявлении полиции.

Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал гибель людей "трагическим началом Пасхи".

В это время года в Норвегии лавины сходят почти ежедневно, и, по оценкам экспертов, под угрозой оказываются до 7% территории страны.

Ранее в пятницу несколько небольших городов в регионе Тромсе были эвакуированы из-за высокого риска схода лавин, поскольку власти предупреждали о метелях и сильном ветре.