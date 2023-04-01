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На півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах

фото, відео
Субота, 1 квітня 2023, 11:42

Регіон Астурія на півночі Іспанії у п'ятницю був спустошений більш ніж 90 лісовими пожежами, більшість з яких, як вважають, були спричинені паліями, яких лідер регіону назвав "вогняними терористами".

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Понад 600 пожежників було залучено до гасіння пожеж, кілька міст було евакуйовано, а поліція перекрила дороги і автомагістралі.

 

Іспанський уряд заявив, що він стурбований тим, що цього року спалахне ще більше лісових пожеж після незвично сухої зими в деяких частинах Південної Європи і підвищення середніх температур через зміну клімату.

"Вони спалюють нашу Астурію. Ми маємо справу зі справжніми терористами, які ставлять під загрозу життя, міста і селища", - заявив Адріан Барбон, голова регіонального уряду.

За останні два дні в Астурії та сусідньому регіоні Кантабрії екстрені служби вже ліквідували десятки пожеж. Більшість з них були навмисно підпалені, а потім роздмухані сильним вітром, повідомила влада.

Поліція заявила, що розпочала кілька розслідувань, але поки що не знайшла жодного палія. Покарання за підпал може сягати до 20 років ув'язнення, залежно від завданої шкоди.

У минулому навмисні підпали часто були пов'язані з пастухами, які прагнули отримати більше пасовищ для своєї худоби. У 2017 році в Астурії скасували закон, що обмежував випас худоби на пошкоджених пожежами лісових ділянках.

"Ці пожежі не мають аналогів, і це спустошливо - безсило спостерігати, як вогонь охоплює нашу землю", - сказав Оскар Перес, мер Луарки, муніципалітету, до складу якого входять 164 міста і села.

Цей густо вкритий лісами гірський регіон є одним з найбільш дощових в Іспанії, хоча, за даними регіонального уряду, в березні тут часто трапляються пожежі.

Поєднання дефіциту опадів, високих температур і вітрів призвело до того, що більша частина північної Іспанії опинилася в зоні підвищеного ризику лісових пожеж.

За даними метеорологічного агентства AEMET, у середу в Іспанії було зафіксовано найспекотніше за всю історію спостережень 29 березня, коли температура перевищувала норму на 7-14 градусів за Цельсієм.

Раніше повідомлялося, що на сході Іспанії сталася перша у році масштабна лісова пожежа, постраждали загалом 4000 гектарів території.  

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Іспанія стихійні лиха

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