На півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах

Регіон Астурія на півночі Іспанії у п'ятницю був спустошений більш ніж 90 лісовими пожежами, більшість з яких, як вважають, були спричинені паліями, яких лідер регіону назвав "вогняними терористами".

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Понад 600 пожежників було залучено до гасіння пожеж, кілька міст було евакуйовано, а поліція перекрила дороги і автомагістралі.

Іспанський уряд заявив, що він стурбований тим, що цього року спалахне ще більше лісових пожеж після незвично сухої зими в деяких частинах Південної Європи і підвищення середніх температур через зміну клімату.

"Вони спалюють нашу Астурію. Ми маємо справу зі справжніми терористами, які ставлять під загрозу життя, міста і селища", - заявив Адріан Барбон, голова регіонального уряду.

За останні два дні в Астурії та сусідньому регіоні Кантабрії екстрені служби вже ліквідували десятки пожеж. Більшість з них були навмисно підпалені, а потім роздмухані сильним вітром, повідомила влада.

ASTURIAS NO ARDE.

LA QUEMAN.

Así luchan contra el fuego en Asturias.

El viento se ha convertido en un gran enemigo para frenarlo.



pic.twitter.com/GD1hSU3Rj5 — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) April 1, 2023

Поліція заявила, що розпочала кілька розслідувань, але поки що не знайшла жодного палія. Покарання за підпал може сягати до 20 років ув'язнення, залежно від завданої шкоди.

У минулому навмисні підпали часто були пов'язані з пастухами, які прагнули отримати більше пасовищ для своєї худоби. У 2017 році в Астурії скасували закон, що обмежував випас худоби на пошкоджених пожежами лісових ділянках.

"Ці пожежі не мають аналогів, і це спустошливо - безсило спостерігати, як вогонь охоплює нашу землю", - сказав Оскар Перес, мер Луарки, муніципалітету, до складу якого входять 164 міста і села.

Цей густо вкритий лісами гірський регіон є одним з найбільш дощових в Іспанії, хоча, за даними регіонального уряду, в березні тут часто трапляються пожежі.

Поєднання дефіциту опадів, високих температур і вітрів призвело до того, що більша частина північної Іспанії опинилася в зоні підвищеного ризику лісових пожеж.

За даними метеорологічного агентства AEMET, у середу в Іспанії було зафіксовано найспекотніше за всю історію спостережень 29 березня, коли температура перевищувала норму на 7-14 градусів за Цельсієм.

Раніше повідомлялося, що на сході Іспанії сталася перша у році масштабна лісова пожежа, постраждали загалом 4000 гектарів території.