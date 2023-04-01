На севере Испании за день зафиксировали 90 лесных пожаров, власти обвиняют "террористов" в поджогах

Регион Астурия на севере Испании в пятницу был опустошен более чем 90 лесными пожарами, большинство из которых, как полагают, были вызваны поджигателями, которых лидер региона назвал "огненными террористами".

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Более 600 пожарных были привлечены к тушению пожаров, несколько городов были эвакуированы, а полиция перекрыла дороги и автомагистрали.

Испанское правительство заявило, что оно обеспокоено тем, что в этом году вспыхнет еще больше лесных пожаров после необычно сухой зимы в некоторых частях Южной Европы и повышения средних температур из-за изменения климата.

"Они сжигают нашу Астурию. Мы имеем дело с настоящими террористами, которые ставят под угрозу жизни, города и поселки", - заявил Адриан Барбон, глава регионального правительства.

За последние два дня в Астурии и соседнем регионе Кантабрии экстренные службы уже ликвидировали десятки пожаров. Большинство из них были намеренно подожжены, а затем раздуты сильным ветром, сообщили власти.

ASTURIAS NO ARDE.

LA QUEMAN.

Así luchan contra el fuego en Asturias.

El viento se ha convertido en un gran enemigo para frenarlo.



pic.twitter.com/GD1hSU3Rj5 — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) April 1, 2023

Полиция заявила, что начала несколько расследований, но пока не нашла ни одного поджигателя. Наказание за поджог может достигать до 20 лет заключения, в зависимости от нанесенного ущерба.

В прошлом умышленные поджоги часто были связаны с пастухами, которые стремились получить больше пастбищ для своего скота. В 2017 году в Астурии отменили закон, ограничивающий выпас скота на поврежденных пожарами лесных участках.

"Эти пожары не имеют аналогов, и это опустошительно - бессильно наблюдать, как огонь охватывает нашу землю", - сказал Оскар Перес, мэр Луарки, муниципалитета, в состав которого входят 164 города и деревни.

Этот густо покрытый лесами горный регион является одним из самых дождливых в Испании, хотя, по данным регионального правительства, в марте здесь часто случаются пожары.

Сочетание дефицита осадков, высоких температур и ветров привело к тому, что большая часть северной Испании оказалась в зоне повышенного риска лесных пожаров.

По данным метеорологического агентства AEMET, в среду в Испании было зафиксировано самое жаркое за всю историю наблюдений 29 марта, когда температура превышала норму на 7-14 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что на востоке Испании произошел первый в году масштабный лесной пожар, пострадали в общей сложности 4000 гектаров территории.