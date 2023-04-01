Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленський і Макрон провели телефонну розмову

Субота, 1 квітня 2023, 15:31

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, мова йшла про оборонну співпрацю та кроки на міжнародній арені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви українського президента.

Зеленський у своєму Twitter розповів, що розмова з Макроном тривала близько години.

"Предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію між Україною та Францією. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру". Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - написав він.

Еммануель Макрон та Єлисейський палац поки не розповіли про розмову.

Читайте також: Помірна русофобія в Парижі: як Франція змінює думку про Україну та її майбутнє

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Зеленський

Статті

Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Тепер розширення НАТО не викликає сумнівів. А Москва, знесилена війною проти України, змогла відповісти лише істерикою...
31 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори

Менш ніж за два роки громадяни Болгарії вже тричі ходили на дочасні вибори. А цієї неділі зроблять це знову, тепер вже вчетверте.
31 березня 2023 — Михайло Драпак, для Європейської правди

Порнороман Трампа: яким стане перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Велике журі присяжних Мангеттена висуне Дональду Трампу кримінальні звинувачення, які можуть вплинути на його президентські плани.
14 березня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда