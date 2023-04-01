Зеленський і Макрон провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, мова йшла про оборонну співпрацю та кроки на міжнародній арені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви українського президента.

Зеленський у своєму Twitter розповів, що розмова з Макроном тривала близько години.

У годинній розмові з @EmmanuelMacron предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію 🇺🇦-🇫🇷. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації #ФормулаМиру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 1, 2023

"Предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію між Україною та Францією. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру". Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - написав він.

Еммануель Макрон та Єлисейський палац поки не розповіли про розмову.

Читайте також: Помірна русофобія в Парижі: як Франція змінює думку про Україну та її майбутнє