Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, речь шла об оборонном сотрудничестве и шагах на международной арене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявления украинского президента.

Зеленский в своем Twitter рассказал, что разговор с Макроном длился около часа.

In an hour-long conversation with @EmmanuelMacron, the 🇺🇦-🇫🇷 defense interaction was effectively discussed. I briefed in detail on the situation at the front. We dwelled on further steps to implement #PeaceFormula, coordinated actions for the upcoming international events.