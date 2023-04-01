Посол України відповів на "мирні пропозиції" Лукашенка

Посол України у Білорусі Ігор Кизим відповів на озвучені Александром Лукашенком "мирні пропозиції" для України – зазначивши, що не розуміє, навіщо Мінськ вв’язався у війну РФ та як у Лукашенка досі не розуміють суті подій.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він розмістив у своєму Facebook.

Ігор Кизим зазначив, що не почув у посланні Лукашенка жодних раціональних пояснень, навіщо Білорусь вв’язалася у війну проти України на боці РФ.

"Що ж такого зробила Україна та її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає, "як краще" для українців і підтримало РФ? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Адже російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний", - зауважив посол.

Він відкинув тези про те, що Україна буцімто почала недружні кроки, запровадивши санкції. "Перший пакет санкцій запровадили лише у листопаді 2022 року (і доповнили у січні 2023), і це відповідь за сприяння вторгненню російських військ і завдання по території України ракетно-бомбових ударів з території Білорусі", - зазначив Ігор Кизим.

Він зауважив, що у післяковідному 2021 році товарообіг між Україною і Білоруссю зростав, натомість після рішення Путіна відкрито напасти на Україну і залучення Білорусі вона фактично втратила уркаїнський ринок.

Ігор Кизим зауважив, що з гібридним приєднанням Білорусі до війни Кремля проти України вона втратила можливість претендувати на роль посередника і бути майданчиком для перемовин - хоча це було одним із сильних "козирів" Лукашенка до 24 лютого.

Посол вказав також на логічні протиріччя в аргументації Лукашенка, який, з одного боку, обіцяє "страшну відповідь" за якісь спроби агресії проти Білорусі, тоді як жертва агресії Україна, на його думку, має йти на територіальні поступки і відмовитися від підтримки партнерів.

"Український народ більше, ніж будь-хто інший, хоче миру. Але ми, на відміну від російських загарбників, звільняємо свої тимчасово окуповані території. Ми знаємо, за що ми воюємо і як перемогти у цій війні. Звідси і мотивація наших військових. А для росіян це - захоплення чужих територій, знищення там всього українського, знущання і вбивства цивільних, мародерство та інші злочини, співставні зі злочинами нацистів під час Другої світової війни. І тут дивує небажання білоруського військово-політичного керівництва навіть через рік після початку так званої "СВО" побачити цю очевидну істину і зрозуміти, кого воно підтримує", - наголосив посол.

Він додав, що план мирного врегулювання вже існує і це "формула миру", яку Київ презентував ще восени 2022 року.

Нагадаємо, 31 березня Лукашенко під час послання до Національних зборів запропонував Україні і Росії зупинити бойові дії без права переміщати війська і техніку і назвав запланований контрнаступ ЗСУ "вкрай небезпечним".

Також він заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

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