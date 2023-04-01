Посол Украины ответил на "мирные предложения" Лукашенко

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим ответил на озвученные Александром Лукашенко "мирные предложения" для Украины - отметив, что не понимает, зачем Минск ввязался в войну РФ и как у Лукашенко до сих пор не понимают сути происходящего.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он разместил в своем Facebook.

Игорь Кизим отметил, что не услышал в послании Лукашенко никаких рациональных объяснений, зачем Беларусь ввязалась в войну против Украины на стороне РФ.

"Так что же такого сделала Украина и ее народ беларусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает как "будет лучше" для украинцев и поддержало рф? Именно беларусам и суверенному белорусскому государству. Потому что российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, тут очевиден", - отметил посол.

Он отверг тезисы о том, что Украина якобы начала недружественные шаги, введя санкции. "Первый пакет санкций ввели только в ноябре 2022 года (и дополнили в январе 2023), и это ответ за содействие вторжению российских войск и нанесение по территории Украины ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси", - отметил Игорь Кизим.

Он отметил, что в послековидном 2021 году товарооборот между Украиной и Беларусью вырос, однако после решения Путина открыто напасть на Украину с привлечением Беларуси она фактически потеряла украинский рынок.

Игорь Кизим отметил, что с гибридным присоединением Беларуси к войне Кремля против Украины она потеряла возможность претендовать на роль посредника и быть площадкой для переговоров - хотя это было одним из сильных "козырей" Лукашенко до 24 февраля.

Посол указал также на логические противоречия в аргументации Лукашенко, который, с одной стороны, обещает "страшный ответ" за какие-то попытки агрессии против Беларуси, тогда как жертва агрессии Украина, по его мнению, должна идти на территориальные уступки и отказаться от поддержки партнеров.

"Украинский народ больше чем кто-либо другой хочет мира. Но мы, в отличии от российских захватчиков, освобождаем свои временно оккупированные территории, знаем за что мы воюем и знаем как победить в этой войне. Отсюда и мотивация у наших военных. А вот для россиян – это захват чужих территорий, уничтожение на них всего украинского, издевательства и убийства гражданского населения, мародерство и другие преступления, которые сравнимы с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны. И тут удивляет нежелание белорусского военно-политического руководства даже через год после начала т.н. "СВО" видеть эту очевидную истину и понять, что и кого оно поддерживает", - подчеркнул посол.

Он добавил, что план мирного урегулирования уже существует и это "формула мира", которую Киев представил еще осенью 2022 года.

Напомним, 31 марта Лукашенко во время послания к Национальному собранию предложил Украине и России остановить боевые действия без права перемещать войска и технику и назвал запланированное контрнаступление ВСУ "крайне опасным".

Также он заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на территории Беларуси.

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