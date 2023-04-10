Байден йде на 2-й термін, ядерні навчання США, Україна відновила експорт електрики: новини дня

Продовжують надходити новини на базі витоків документів США. Зокрема, щодо інциденту між британським літаком-розвідником і російськими винищувачами, спроб Південної Кореї допомогти Україні з боєприпасами.

У Пентагоні кажуть, що в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко хоче гарантій безпеки від Путіна, який збирається розміщати там тактичну ядерну зброю. Тим часом, США починають масштабні ядерні навчання.

Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.

У Міноборони Данії анонсували поставки артустановок CAESAR і танків Leopard 1.

А ще новини щодо розширення НАТО, щодо санкцій та українсько-польських відносин, українців у Європі.

Всі важливі і цікаві новини 10 квітня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ, Лукашенко і ядерні навчання

Завдяки витоку документів США стало відомо про ще один інцидент, який стався у Чорному морі за участі британського літака, а також російських винищувачів.

Як пише американське видання Washington Post з посиланням на один із військових документів США, злитих нещодавно у мережу, інцидент стався 29 вересня біля узбережжя окупованого Криму.

Зазначається, що тоді росіяни "майже збили британський літак RJ", більш відомий як RC-135.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про інцидент Палаті громад у жовтні, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи "нерозважливо", причому один літак наблизився до британського літака на відстань до 5 метрів.

Washington Post пише, що цей інцидент підкреслює балансування, якого намагаються дотримуватися західні військові, прагнучи допомогти українським військовим і зібрати інформацію про війну, не втягуючись при цьому в прямий конфлікт з Москвою.

Помічник голови Пентагону Кріс Мігер зазначив, що в результаті витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація, яка становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США.

"Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи", – зазначив він.

За його словами, Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи щодо пом'якшення наслідків.

"Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми", – пояснив помічник керівника Пентагону.

Тим часом, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко хоче отримати гарантії безпеки від РФ.

"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні (гарантії. - Ред.) безпеки", – додав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що західні країни "розтоптали" домовленості про гарантії безпеки, які дали в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї.

Президент Росії Владімір Путін заявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

З іншого боку, США починають масштабні навчання з ядерного стримування. Стратегічне командування Збройних сил Сполучених Штатів у вівторок розпочинає щорічні навчання з ядерного командування та управління Global Thunder 23.

"Метою навчань GT23 є посилення ядерної готовності і гарантування безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування. Ці навчання відбуваються щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів", – наголошується в повідомленні.

Щодо США слід також додати, що президент Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році.

Щодо НАТО

А, поки, у Росії почали "готуватись до оборони" на північному заході через вступ Фінляндії до НАТО.

Російська ППО "відпрацьовує питання щодо захисту державного кордону на північному заході країни відповідно до підвищеного рівня загроз".

Щодо подальшого розширення Альянсу, то Верховна рада звернулася до країн НАТО із закликом підтримати вступ України.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Ближчою до отримання членства в Альянсі є Швеція, але процес вступу цієї країни до НАТО проходить не без проблем.

Фінляндія і Швеція разом подали минулого року заявку на вступ до НАТО. Фінляндія офіційно вступила в Альянс 4 квітня, тоді як процес ратифікації шведської заявки гальмують Анкара й Будапешт.

В Угорщині кажуть, що отримали від громадян Швеції прохання не пускати країну в НАТО.

"Десятки угорських депутатів отримали електронні листи зі Швеції та Фінляндії із закликами не приймати це рішення, оскільки вони вважають, що за ним не стоїть демократична легітимність", – стверджує спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер.

Спікер парламенту Угорщини, крім того, повторив тезу Будапешта про те, що політика й заяви Стокгольма й Гельсінкі "лише шкодять угорським національним інтересам", і на відновлення відносин із ними знадобиться багато часу.

Підтримка України

Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.

Згідно з оприлюдненими на сайті даними, Німеччина передала Україні таку підтримку: одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2; вісім вантажівок Zetros; вісім мобільних антенно-щоглових систем; вісім дронів-розвідників; 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.

А у Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1.

"Ми сподіваємося, що артилерійські системи CAESAR ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії", – сказав в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Він сподівається, що до літа почнуться поставки танків Leopard 1 почнемо постачання танків до літа.

"Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1", – сказав Поульсен.

А Південна Корея намагалася знайти лазівку для постачання боєприпасів Україні. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на один зі злитих у мережу секретних документів Пентагону.

Україна і Польща

Нинішній стан відносин України і Польщі перебуває на історично високому рівні.

Майже 80% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною.

А представник уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин відреагував на заяви експрезидента РФ Дмітрія Медведєва щодо України.

У своєму нещодавньому дописі Дмитрій Медведєв стверджував, що "Україна зникне, тому що вона нікому не потрібна". Колишній російський президент також стверджував, що Польща візьме участь у передбачуваному "розділі" України.

"Та сама давня маячня від Медведєва. Він як заїжджена платівка. Нічого нового в його витворі немає. Нудно...", – зазначив Жарин.

На його думку, такими дописами Медведєв намагається приховати докази російських невдач в Україні.

"Насправді, ця "нікому не потрібна Україна" чудово протистоїть російському вторгненню", – зазначив представник польського уряду.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Польщі у зв’язку з 13-ю річницею катастрофи президентського літака під Смоленськом, у якій загинуло президентське подружжя і десятки представників політичної верхівки країни.

Слід також додати, що Україна розпочинає експорт електроенергії в Молдову, а на черзі – Польща і Словаччина.

Українці у Європі

В Ірландії гальмує проєкт модульних будинків, замовлених для українців з тимчасовим захистом.

А близько 800 українцям, яких у Таллінні поселили на борту лайнера, потрібно до червня знайти інше житло.

Санкції

У ЄС загальмувалась робота над санкціями проти Білорусі.

А от російському "Аерофлоту" через санкції доводиться шукати надавачів послуг з техобслуговування літаків. Російська компанія вперше відправила літак на техобслуговування в Іран.

Проте, санкції не вплинули на експорт швейцарських ліків до Росії. Експорт фармацевтичної продукції зі Швейцарії до Росії за останній рік перебував на рекордно високому рівні попри те, що країна приєдналась до всіх санкцій Європейського Союзу проти російської агресії.

Ліки вважаються гуманітарними товарами і не підпадають під санкції, газета Neue Zurcher Zeitung.

До речі, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) досі виписав лише дві обов'язкові до виконання штрафні санкції через порушення правил експорту до Росії в умовах санкцій.

За словами керівниці відділу безпеки товарів Федерального відомства митної та прикордонної безпеки Швейцарії Александри Маєр, усього відомство повідомило SECO про 126 випадків експорту, які порушують санкції. Ще для 500 – обмежились роз’ясненнями.

Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в'їзді російським спортсменам, а Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії.

На сьогодні Європейський Союз є найбільшим ринком для молдовських виробників.

"За останні 15 років економіка Молдови радикально переорієнтувалася", – повідомив міністр економіки країни Думітру Алайба.

Франція і Китай

Китай завершив навчання довкола Тайваню, під час яких відпрацьовували блокаду острова.

Тим часом, стало відомо, що французькі депутати відвідають Тайвань на тлі напруженості з Китаєм.

Хоча, французький президент Еммануель Макрон намагається загравати з Китаєм та ламає єдність Заходу. Докладніше про це у статті Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США.

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