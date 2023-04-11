Французькі рятувальники знайшли шосте тіло на місці обвалу у Марселі

Французькі рятувальники знайшли шосте тіло під завалами будівель у місті Марсель, що обвалилися після вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок влада заявила, що ідентифікувала вісьмох людей, зниклих безвісти після недільного вибуху, який зруйнував два житлових будинки і спричинив часткове обвалення третього. Причина вибуху досі невідома.

Виявлення тіл загиблих є "жахливим, важким і драматичним", сказав міністр житлового будівництва Олів'є Кляйн, виступаючи перед журналістами в Марселі, додавши, що уряд повинен підтримати жертв, їхні сім'ї та тих, хто був евакуйований з їхніх будинків.

Він додав, що рятувальні роботи тривають з "обережністю і рішучістю", а 40 будинків, розташованих поблизу місця події, були евакуйовані.

Обвал спричинив пожежу, яка ускладнила рятувальні роботи і яка продовжувала горіти в понеділок.

У неділю п'ятеро людей були доставлені до лікарні з серйозними, але не небезпечними для життя травмами.

У 2018 році, приблизно за 1 км від місця події, обвалилися три інші споруди, які вважали непридатними для проживання, в результаті чого загинули вісім осіб.

Мер Марселя заявив, що не можна проводити паралелі зі свіжим інцидентом, а прокурор сказав, що будівлі, які обвалилися в неділю, не мали жодних структурних проблем, і що можливою причиною є вибух газу.

Чотириповерховий житловий будинок обвалився в ніч з суботи на неділю в центрі Марселя.