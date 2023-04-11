Болгарія видає росіянам по паспорту щодня - дослідження

У 2022 році майже щодня один росіянин отримував болгарський паспорт, загалом їх було видано торік громадянам РФ 356 одиниць.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv з посиланням на дані дослідження Segabg.com.

Всього у 2022 році 7410 осіб отримали громадянство на підставі болгарського походження, батьків-громадян Болгарії або загальної натуралізації.

При цьому росіяни посідають лише сьоме місце серед отримувачів болгарського громадянства у 2022 році. Лідирують македонці (1992), за ними йдуть українці (1639), турки (1290), серби (556), албанці (517) та молдовани (476).

У 2021 році 479 громадян Росії отримали болгарські паспорти, роком раніше їх було 485.

Крім того, згідно з даними за 2019 рік, росіяни володіють понад 300 тисячами об'єктів нерухомості в Болгарії, переважно вздовж її морського узбережжя.

З 2022 року в Болгарії діє заборона на так звані "золоті паспорти", які видаються в обмін на великі інвестиції в країну.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Болгарія анулювала 12 так званих "золотих паспортів".