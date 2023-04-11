Болгария выдает россиянам по паспорту каждый день – исследование

В 2022 году практически ежедневно один россиянин получал болгарский паспорт, всего их было выдано в прошлом году гражданам РФ 356 единиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv со ссылкой на данные исследования Segabg.com.

Всего в 2022 году 7410 человек получили гражданство на основании болгарского происхождения, родителей-граждан Болгарии или общей натурализации.

При этом россияне занимают лишь седьмое место среди получателей болгарского гражданства в 2022 году. Лидируют македонцы (1992), за ними следуют украинцы (1639), турки (1290), сербы (556), албанцы (517) и молдаване (476).

В 2021 году 479 граждан России получили болгарские паспорта, годом ранее их было 485.

Кроме того, согласно данным за 2019 год, россияне владеют более 300 тысячами объектов недвижимости в Болгарии, преимущественно на морском побережье.

С 2022 года в Болгарии действует запрет на так называемые "золотые паспорта", которые выдаются в обмен на крупные инвестиции в страну.

Напомним, в декабре 2022 года Болгария аннулировала 12 так называемых "золотых паспортов".