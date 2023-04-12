В Іспанії обурюються планами дозволити зрошування території заповідника

Екологи й центральний уряд Іспанії висловили обурення намірами влади автономної спільноти Андалусія на півдні країни почати іригаційні роботи на території заповідних болотистих угідь Донанья на тлі тривалої посухи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Консервативний регіональний уряд Андалусії хоче дозволити сільськогосподарське зрошення в п'яти муніципалітетах навколо Донаньї, стверджуючи, що цей крок не становить жодного ризику для національного парку.

Та науковці та центральний уряд Іспанії попереджають, що заповідник перебуває у критичному стані – через тривалу посуху тамтешні землі висихають, а біорізноманіття зникає, й вимагають, навпаки, скорочення видобутку води.

"Води немає взагалі. Немає сенсу обіцяти те, чого немає", – заявила у вівторок міністерка навколишнього середовища Іспанії Тереза Рібера, пообіцявши вжити всіх можливих правових заходів для захисту Донаньї.

Одна з лагун Донаньї, що зникла минулого року через посуху Фото: Reuters

Європейська комісія, яка вже судилась із Іспанією через нездатність захистити водно-болотні угіддя, в березні попередила, що може накласти санкції в разі, якщо в Андалусії таки дозволять іригацію.

Наразі в заповіднику Донанья вже частково дозволене зрошування, але багато місцевих фермерів бурять нелегальні свердловини, що виснажують запаси підводних вод. Це накладається на вже три роки недостатніх опадів в Іспанії, через що в країні затяглась посуха й постраждало сільське господарство.

Іспанська національна дослідницька рада раніше виявила, що за останнє десятиліття 19% лагун Донаньї зникли, а кількість зимуючих перелітних птахів скоротилася з 500 тисяч до менше ніж 90 тисяч.

Донанья – одне з найбільших водно-болотних угідь Європи і місць зимівлі перелітних птахів. На його території розташовані лагуни, болота, чагарникові ліси, пляжі й піщані дюни, а також мешкають багато рідкісних тварин – ланей, борсуків, іберійських рисей тощо.

Нагадаємо, через посуху Іспанія, найбільший у світі виробник оливкової олії, цього року може удвічі скороти її виробництво, що призведе до зростання цін.