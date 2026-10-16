Нідерланди незадоволені кількістю держав, які "кладуть гаманець на стіл" для України

У Нідерландах вважають, що кількість держав, які надають відчутну фінансову допомогу Україні, є недостатньою.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед початком другого дня засідання Європейської ради 16 жовтня.

Нідерландський премʼєр сказав, що досі недостатньо велика кількість держав надають фінансову підтримку України.

"Я ще не задоволений кількістю країн, які справді готові викласти гроші на стіл, щоб збільшити фінансову підтримку України", – заявив Єттен.

Проте він повідомив, що "незабаром низка країн надасть більше військової допомоги", зокрема, для захисту українського повітряного простору.

"Нідерланди є одним із найбільших (фінансових) донорів України. Але ми також є країною, яка дуже активно працює на міжнародному рівні над створенням систем озброєння, щоб Україна могла краще захищатися від російських атак", – наголосив політик.

"Ми справді входимо до п'ятірки провідних країн, коли йдеться про підтримку України в будь-який спосіб. І ми робимо це в тих сферах, у яких ми, Нідерланди, є найкращими", – додав він.

Роб Єттен розповів, що також у п'ятницю лідери ЄС "повинні обговорити з українським президентом, як діяти в дуже складній дипломатичній ситуації, яка зараз виникла (маючи на увазі мирні перемовини й позицію США. – "ЄП")", і що можна зробити, щоб Україна могла добре пережити зиму.

"Нідерланди також відіграють у цьому важливу роль, тому що, наприклад, старе обладнання з Нідерландів використовується для відновлення української енергетичної системи", – відзвітував премʼєр-міністр Нідерландів.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня у Брюсселі, в другий день саміту лідерів ЄС, буде обговорене питання підтримки України за участі президента України Володимира Зеленського.

Керівники Євросоюзу вже публічно запевнили президента України у тому, що санкції проти РФ у жодному разі не будуть послаблені.

Як повідомлялося, США хочуть послабити санкції проти "тіньового флоту". Дії президента Дональда Трампа, зокрема "дизельну угоду" з РФ критикують і у США. Зокрема, 12 сенаторів написали Трампу лист про те, що його угода з Путіним – це "зрада народу України".

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