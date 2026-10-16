Лідери України та ЄС впевнені у відкритті всіх кластерів до кінця року

Вступні переговори України та ЄС планують повноцінно запустити до кінця року, коли Україна та ЄС, як очікується, відкриють решту переговорних кластерів.

Про це лідери ЄС та президент України заявили журналістам у п’ятницю перед засіданням Європейської ради, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Президент Володимир Зеленський подякував європейським колегам за рішення Ради ЄС відкрити кластери 2 та 3 у переговорному процесі.

"Дякую за два кластери. Ми зробимо все, щоб до кінця року відкрити ще два кластери, які лишилися, і ми впевнені, що зробимо це", – заявив він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ці часові плани. "Мета полягає в тому, щоб до кінця року, ближче до кінця року, відкрити останні два кластери, щоб по-справжньому стати до реалізації реформ, необхідних для вступу", – заявила вона.

Примітно також, що і Урсула фон дер Ляєн, і президент Євроради Антоніу Кошта похвалили Україну, та передусім Верховну Раду, за проведення реформ.

"Я хочу похвалити ваш парламент, оскільки навіть у розпал жахливої війни ви продовжуєте виконувати що маєте, вести переговори, ухвалювати рішення та проводити реформи", – заявив Кошту.

Між тим з проєкту висновків саміту ЄС прибрали слово "якнайшвидше" щодо відкриття ще двох кластерів для України.

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Відомо, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає можливим завершити переговори про вступ Молдови в ЄС у 2028 році.