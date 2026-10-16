Рейтинг схвалення Трампа сягнув нового дна в опитуванні Fox News

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в опитуванні Fox News впав до нового мінімуму, оскільки виборці висловлюють глибоке незадоволення його політикою щодо інфляції та економіки.

Результати опитування опубліковані Fox News 14 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що рейтинг схвалення Трампа становить 36%. З травня цей показник стабільно тримався на рівні 39%. 64% зареєстрованих виборців заявили, що не схвалюють його діяльність на посаді.

За даними Fox News, це найнижчий рейтинг схвалення, який президент отримав в опитуваннях цього телеканалу за період двох своїх термінів перебування в Білому домі.

Ці результати з’явилися на тлі того, як республіканці готуються до вирішального циклу проміжних виборів, а Трамп продовжує стикатися з розчаруванням виборців через зростання цін та загальні економічні проблеми.

Рівень схвалення Трампа серед республіканців становить 76%. Це також найнижчий показник: на 3 пункти менше, ніж було минулого місяця, і на 12 пунктів – ніж у вересні 2025 року.

Нещодавно Трамп назвав фейковими цифрами свої низькі рейтинги.

Опитування Reuters/Ipsos також зафіксувало найнижчий рейтинг схвалення Трампа.