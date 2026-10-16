У Литві визначились, скільки планують витратити на оборону на наступний рік

У проєкті бюджету Литви на 2027 рік на оборону виділено понад 4,8 млрд євро, що становить 5% від прогнозованого ВВП.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомило в четвер Міністерство фінансів Литви.

Уряд схвалив цю пропозицію в п’ятницю вранці і подасть законопроєкт про бюджет до Сейму.

Запропоновані асигнування збільшать видатки на оборону майже на 35 млн євро порівняно з поточним роком.

Хоча цього року видатки на оборону були меншими в грошовому вираженні, їхня частка в економіці зросла і становила 5,38% ВВП.

На початку минулого року Державна рада з питань оборони Литви, до складу якої входять політичне керівництво країни та представники системи національної оборони, домовилася щорічно виділяти на оборону від 5% до 6% ВВП у період з 2026 по 2030 рік.

Збільшення видатків має на меті сприяти створенню армійської дивізії та підготовці Литви до розміщення на її території німецької бригади.

Очікується, що доходи державного бюджету становитимуть майже 22,2 млрд євро, включаючи кошти Європейського Союзу, тоді як видатки прогнозуються на рівні 27,9 млрд євро.

Прогнозований дефіцит перевищує Маастрихтський критерій Європейського Союзу, який, як правило, обмежує дефіцит державного бюджету 3% ВВП. Прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс зазначав, що більша частина витрат, які перевищують доходи, пов’язана з метою виділення 5% ВВП на оборону та збільшенням індексованих соціальних виплат.

Сінкявічюс пояснював, що Литва як країна східного флангу ЄС і НАТО повинна вкладати значні кошти в оборону. Цю позицію підтримують лідери коаліційних партій Литви.