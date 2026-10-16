У Італії через технічну несправність спостерігають перебої в повітряному русі

У п’ятницю пасажири авіарейсів по всій Італії зіткнулися із затримками та скасуванням рейсів через технічну несправність, що вплинула на роботу системи управління повітряним рухом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Управління повітряного руху ENAV повідомило, що запровадило тимчасові обмеження пропускної спроможності після виявлення вночі аномалій у мережі передачі даних, яка забезпечує функціонування служб управління польотами по всій країні.

Оператор римських аеропортів ADR повідомив, що "через технічні проблеми, які впливають на системи управління повітряним рухом по всій країні, можливі затримки та скасування рейсів", і порадив пасажирам звертатися до своїх авіакомпаній.

Компанія SEA, що управляє міланськими аеропортами, опублікувала аналогічне повідомлення.

Джерело проблеми було виявлено, і наразі тривають роботи з відновлення повноцінного функціонування, повідомила ENAV.

За словами влади, несправність не була спричинена зловмисною діяльністю.

Нагадаємо, у вересні у Великій Британії кількість скасованих протягом двох днів авіарейсів внаслідок технічного збою в системі управління повітряним рухом Nats сягнула понад 2 тисячі.

19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.