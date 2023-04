Прем’єр Словаччини: ми не можемо звикати до щоденних звірств російських агресорів в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер після появи відео зі стратою українського полоненого заявив, що світ не повинен звикати до "щоденних доз" жахливих звірств росіян в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми не можемо звикнути до щоденної дози жахливих звірств, які чинять російські агресори в Україні. Відсікання голови українського військовослужбовця в стилі ІДІЛ показує, що для них немає ні правових, ні людських меж у творенні зла. Так само думали і нацисти, але це не буде ні забуте, ні безкарне!" – написав Гегер у Twitter.

We can’t adjust to daily dose of horrible atrocities done by #Russian aggressors in #Ukraine. The beheading of 🇺🇦 #soldier in #ISIS style shows they have no legal or #human limits in evil doing. #Nazis thought the same, but it won’t be neither forgotten nor go unpunished!