Премьер Словакии: мы не можем привыкать к ежедневным зверствам российских агрессоров в Украине

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер после появления видео с казнью украинского пленного заявил, что мир не должен привыкать к "ежедневным дозам" ужасных зверств россиян в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отсечение головы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в создании зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!" – написал Гегер в Twitter.

We can’t adjust to daily dose of horrible atrocities done by #Russian aggressors in #Ukraine. The beheading of 🇺🇦 #soldier in #ISIS style shows they have no legal or #human limits in evil doing. #Nazis thought the same, but it won’t be neither forgotten nor go unpunished!