Премьер Словакии: мы не можем привыкать к ежедневным зверствам российских агрессоров в Украине

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер после появления видео с казнью украинского пленного заявил, что мир не должен привыкать к "ежедневным дозам" ужасных зверств россиян в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем привыкнуть к ежедневной дозе ужасных зверств, которые совершают российские агрессоры в Украине. Отсечение головы украинского военнослужащего в стиле ИГИЛ показывает, что для них нет ни правовых, ни человеческих границ в создании зла. Так же думали и нацисты, но это не будет ни забыто, ни безнаказанно!" – написал Гегер в Twitter.

We can’t adjust to daily dose of horrible atrocities done by #Russian aggressors in #Ukraine. The beheading of 🇺🇦 #soldier in #ISIS style shows they have no legal or #human limits in evil doing. #Nazis thought the same, but it won’t be neither forgotten nor go unpunished! — Eduard Heger (@eduardheger) April 12, 2023

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что если видео с казнью настоящее, то оно ставит российских солдат рядом с Исламским государством.

Ранее параллели с ИГИЛ приводил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призвал изгнать Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного. В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик.