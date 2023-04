У Нідерландах частково евакуювали парламент через "бомбу", надіслану лідеру ультраправих

Будівлю Палати представників Нідерландів у четвер уранці евакуювали через підозрілу посилку, яку отримав лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

На адресу Вілдерса в поштову скриньку нижньої палати нідерландського парламенту надійшов пакунок, який служба безпеки визначила як підозрілий. У зв’язку з цим ненадовго евакуювали кілька приміщень комітетів на першому поверсі.

Через годину, після перевірки пакунка саперами, працівників парламенту Нідерландів повернули на робочі місця.

"На щастя, то була хибна тривога. Хтось прислав мені плюшевого кота як підпору для дверей із добрими намірами, й служба безпеки відкрила кота, аби перевірити", – написав сам Вілдерс у Twitter.

Het was gelukkig loos alarm, iemand stuurde me met goede bedoelingen een stoffen kat als “deurstopper” toe. Beveiliging heeft de kat opengemaakt om te checken en het was dus loos alarm! pic.twitter.com/QRwhye2M1x