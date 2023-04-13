У Нідерландах частково евакуювали парламент через "бомбу", надіслану лідеру ультраправих

Будівлю Палати представників Нідерландів у четвер уранці евакуювали через підозрілу посилку, яку отримав лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

На адресу Вілдерса в поштову скриньку нижньої палати нідерландського парламенту надійшов пакунок, який служба безпеки визначила як підозрілий. У зв’язку з цим ненадовго евакуювали кілька приміщень комітетів на першому поверсі.

Через годину, після перевірки пакунка саперами, працівників парламенту Нідерландів повернули на робочі місця.

"На щастя, то була хибна тривога. Хтось прислав мені плюшевого кота як підпору для дверей із добрими намірами, й служба безпеки відкрила кота, аби перевірити", – написав сам Вілдерс у Twitter.

Het was gelukkig loos alarm, iemand stuurde me met goede bedoelingen een stoffen kat als “deurstopper” toe. Beveiliging heeft de kat opengemaakt om te checken en het was dus loos alarm! pic.twitter.com/QRwhye2M1x — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 13, 2023

Як пише RTL Nieuws, на роботу парламенту Нідерландів інцидент не вплинув: брифінги та переговори в інших кімнатах комітетів на першому поверсі продовжувалися у звичному режимі, кав’ярню й головний вхід також не зачиняли.

59-річний Герт Вілдерс – відомий скандальними вчинками й риторикою ультраправий політик, який є одним із найстаріших депутатів Нідерландів.

Відомий противник ісламу, Вілдерс опинився в розстрільному списку ісламського терористичного угруповання і разом із дружиною живе під охороною поліції з 2004 року.

Лідер "Партії свободи" не раз потрапляв у скандали: його блокували у Twitter через мову ненависті; він заявляв про наміри боротись проти "істеричної русофобії"; а ще – влаштовував конкурс карикатур на пророка Мохамеда.

Партія Вілдерса на останніх виборах 2021 року посіла третє місце.