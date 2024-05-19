Берлін посилить фінансування ЗСУ, вето президентки Грузії, ракети ППО з Британії: все за вихідні

Україна звернулася до Сполучених Штатів з приводу ударів по території РФ, а британська розвідка підкреслює успішність ударів Сил оборони по ворожих об’єктах на території тимчасово окупованого Криму.

В Німеччині хочуть виділити додаткові 3,8 млрд євро на допомогу Україні, бо виділені 7,1 млрд євро вже майже використали.

Тим часом, Україна досі отримує недостатні обсяги допомоги від країн Заходу. Прем’єрка Естонії вважає, що збільшенню допомоги перешкоджає страх.

РФ за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад €700 млн.

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Словацький прем’єр досі у важкому стані, а в Грузії тривають протести.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 18 та 19 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Політика США щодо ударів по РФ

Удари України вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ, пише агентство Bloomberg з посиланням на дані розвідувального управління Пентагону.

Хоча атаки України на нафтопереробні заводи в РФ спрямовані на виснаження запасів пального та експортних надходжень для путінських збройних сил, США критикують їх як такі, що створюють ризик для світових цін на нафту.

За даними The Wall Street Journal, Україна попросила адміністрацію Байдена зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Крім того, Київ нібито просив допомогти із визначенням цілей в Росії, по яких ЗСУ могли би завдати удари українською зброєю.

За словами американських посадовців, запит України, який надійшов минулого тижня, "переглядається".

Разом з тим, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика Білого дому стосовно використання американської зброї на території Росії не змінилась – США не заохочують до цього та не уможливлють такі атаки.

Тим часом, Україна здійснила успішні атаки по ворогу на території тимчасово окупованого Криму.

Міноборони Британії вважає, що останні успішні атаки України призвели до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо півострова.

14 травня 2024 року українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах, у результаті яких були знищені елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки.

Крім того, повідомляється, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.

Це четвертий випадок за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат.

Берлін посилить фінансування ЗСУ

Як пише Bild am Sonntag, Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від Міністерства оборони щодо виділення додаткових 3,8 млрд євро на допомогу Україні.

Це пов'язано з тим, що майже всі виділені 7,1 мільярда євро були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилося лише 300 мільйонів, йдеться в матеріалі.

Непередбачені в бюджеті витрати мають бути подані на затвердження парламенту Німеччини в червні, зазначає видання.

Навчання на ЗРК Patriot, який Німеччина погодилась додатково поставити Україні, вже розпочалися. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

А ще у партії Шольца закликали до захисту неба України з території НАТО.

Федеральний уряд Німеччини відкидає можливість участі НАТО у протиповітряній обороні України.

Литва передасть шість радарів AMBER-1800 Україні, а очільниця МЗС Латвії пробігла свій перший півмарафон для збору коштів на дрони для України.

Міністр оборони Британії каже, що за травень Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО.

Сполучені Штати оголосили, що наступне – 22 за рахунком – засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 травня.

Але, обсяг підтримки України Заходом все ще недостатній.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

"Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх", – сказала Каллас.

Президент Італії Серджо Матарелла наголосив на важливості підтримувати Україну у своїй промові до 80-ї річниці битв при Монте-Кассіно.

Тим часом, Польща витратить $2,6 млрд на зміцнення кордону з Росією та Білоруссю, а США, за даними The New York Times, нарощують великий потенціал для ведення війни у космосі.

Арешт активів банків Європи

РФ за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад €700 млн.

Проросійський українець 9 травня підняв дроном прапор Росії над Бундестагом, а Захарова занепокоїлась правами корінного населення території Франції, де спалахнули безлади.

"Стабільно важкий" Фіцо

Суд у Словаччині в суботу постановив взяти під варту Юрая Цинтулу, який 15 травня вчинив замах на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

71-річному Цинтулі загрожує вирок у вигляді 25 років або довічне ув'язнення за замах на прем'єр-міністра Словаччини.

В уряді Словаччини не виключають, що нападник на Фіцо мав спільників.

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня є стабільним, але важким, і його транспортування наразі неможливе.

Про це заявили у суботу словацькі урядовці.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що стан Фіцо дуже важкий, а виснаження організму величезне.

"Зараз ми підходимо до тієї стадії, коли організм вичерпав резерви своїх захисних механізмів, тому дуже важливо, щоб лікарі правильно організували лікування і впоралися з усіма ускладненнями, які неминучі", – додав Каліняк.

Також він повідомив, що одужання прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху займе щонайменше кілька тижнів.

Вето президентки Грузії

Президентка Грузії ветувала скандальний закон про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ветування закону дає можливість для подальшого обговорення, адже у своїй нинішній формі той не відповідає цінностям Євросоюзу та шляху Тбілісі до ЄС.

Утім, у партії влади "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето.

Білий дім закликав парламент Грузії не долати вето на закон.

Противники закону про "іноагентів" продоважать протести у Тбілісі. У неділю біля парламенту Грузії відбулася нова акція проти закону про "іноагентів".

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