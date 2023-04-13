Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Нидерландах частично эвакуировали парламент из-за "бомбы", отправленной лидеру ультраправых

фото
Четверг, 13 апреля 2023, 22:16

Здание Палаты представителей Нидерландов в четверг утром частично эвакуировали из-за подозрительной посылки, которую получил лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

На адрес Вилдерса в почтовый ящик нижней палаты нидерландского парламента поступил пакет, который служба безопасности определила как подозрительный. В связи с этим ненадолго эвакуировали несколько помещений комитетов на первом этаже.

Через час, после проверки пакета саперами, работников парламента Нидерландов вернули на рабочие места.

"К счастью, это была ложная тревога. Кто-то прислал мне плюшевого кота в качестве подпорки для дверей с добрыми намерениями, и служба безопасности открыла кота, чтобы проверить", – написал сам Вилдерс в Twitter.

Как пишет RTL Nieuws, на работу парламента Нидерландов инцидент не повлиял: брифинги и переговоры в других комнатах комитетов на первом этаже продолжались в обычном режиме, кафе и главный вход также не закрывали.

59-летний Герт Вилдерс – известный скандальными поступками и риторикой ультраправый политик, который является одним из старейших депутатов Нидерландов.

Известный противник ислама, Вилдерс оказался в расстрельном списке исламской террористической группировки и вместе с женой живет под охраной полиции с 2004 года.

Лидер "Партии свободы" не раз попадал в скандалы: его блокировали в Twitter из-за языка ненависти; он заявлял о намерениях бороться против "истерической русофобии"; а еще – устраивал конкурс карикатур на пророка Мохаммеда.

Партия Вилдерса на последних выборах 2021 года заняла третье место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды