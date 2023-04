В Нидерландах частично эвакуировали парламент из-за "бомбы", отправленной лидеру ультраправых

Здание Палаты представителей Нидерландов в четверг утром частично эвакуировали из-за подозрительной посылки, которую получил лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

На адрес Вилдерса в почтовый ящик нижней палаты нидерландского парламента поступил пакет, который служба безопасности определила как подозрительный. В связи с этим ненадолго эвакуировали несколько помещений комитетов на первом этаже.

Через час, после проверки пакета саперами, работников парламента Нидерландов вернули на рабочие места.

"К счастью, это была ложная тревога. Кто-то прислал мне плюшевого кота в качестве подпорки для дверей с добрыми намерениями, и служба безопасности открыла кота, чтобы проверить", – написал сам Вилдерс в Twitter.

Het was gelukkig loos alarm, iemand stuurde me met goede bedoelingen een stoffen kat als “deurstopper” toe. Beveiliging heeft de kat opengemaakt om te checken en het was dus loos alarm! pic.twitter.com/QRwhye2M1x