В Нидерландах частично эвакуировали парламент из-за "бомбы", отправленной лидеру ультраправых

Здание Палаты представителей Нидерландов в четверг утром частично эвакуировали из-за подозрительной посылки, которую получил лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

На адрес Вилдерса в почтовый ящик нижней палаты нидерландского парламента поступил пакет, который служба безопасности определила как подозрительный. В связи с этим ненадолго эвакуировали несколько помещений комитетов на первом этаже.

Через час, после проверки пакета саперами, работников парламента Нидерландов вернули на рабочие места.

"К счастью, это была ложная тревога. Кто-то прислал мне плюшевого кота в качестве подпорки для дверей с добрыми намерениями, и служба безопасности открыла кота, чтобы проверить", – написал сам Вилдерс в Twitter.

Het was gelukkig loos alarm, iemand stuurde me met goede bedoelingen een stoffen kat als “deurstopper” toe. Beveiliging heeft de kat opengemaakt om te checken en het was dus loos alarm! pic.twitter.com/QRwhye2M1x — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 13, 2023

Как пишет RTL Nieuws, на работу парламента Нидерландов инцидент не повлиял: брифинги и переговоры в других комнатах комитетов на первом этаже продолжались в обычном режиме, кафе и главный вход также не закрывали.

59-летний Герт Вилдерс – известный скандальными поступками и риторикой ультраправый политик, который является одним из старейших депутатов Нидерландов.

Известный противник ислама, Вилдерс оказался в расстрельном списке исламской террористической группировки и вместе с женой живет под охраной полиции с 2004 года.

Лидер "Партии свободы" не раз попадал в скандалы: его блокировали в Twitter из-за языка ненависти; он заявлял о намерениях бороться против "истерической русофобии"; а еще – устраивал конкурс карикатур на пророка Мохаммеда.

Партия Вилдерса на последних выборах 2021 года заняла третье место.