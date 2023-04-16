У Швеції відпустили росіянку, підозрювану у шпигунстві

Шведська прокуратура в суботу зняла арешт із громадянки Росії, яку підозрювали в промисловому шпигунстві та витоку даних у місті Гетеборг.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві відомства.

"Підозри проти особи, заарештованої в четвер, були пом’якшені, також не було достатніх підстав для затримання. Тому сьогодні (в суботу – ред.) я вирішив, що ця особа має бути звільнена", – заявив окружний прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс.

Наразі росіянка має статус "обґрунтованої підозрюваної", що означає нижчий рівень підозри. Водночас, додають у прокуратурі, триває досудове розслідування з подальшими слідчими діями.

Громадянку Росії затримали в четвер на нафтопереробному заводі Preemraff у шведському місті Гетеборг.

У межах розслідування також допитали ще кількох людей і здійснили кілька обшуків. У Preemraff підтверджували, що підозрювана працює на одного з їхніх субпідрядників.

На початку року очільниця Агентства внутрішньої безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен говорила, що очікує від Росії посилення діяльності, яка загрожує шведській національній безпеці в таких сферах, як телекомунікації та енергетика.