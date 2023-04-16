В Швеции отпустили россиянку, подозреваемую в шпионаже

Шведская прокуратура в субботу сняла арест с гражданки России, которую подозревали в промышленном шпионаже и утечке данных в городе Гетеборг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

"Подозрения против лица, арестованного в четверг, были смягчены, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня (в субботу – ред.) я решил, что это лицо должно быть освобождено", – заявил окружной прокурор Гетеборга Джеймс фон Рейс.

Сейчас россиянка имеет статус "обоснованной подозреваемой", что означает более низкий уровень подозрения. В то же время, добавляют в прокуратуре, продолжается досудебное расследование с дальнейшими следственными действиями.

Гражданку России задержали в четверг на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff в шведском городе Гетеборг.

В рамках расследования также допросили еще нескольких человек и провели несколько обысков. В Preemraff подтверждали, что подозреваемая работает на одного из их субподрядчиков.

В начале года глава Агентства внутренней безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен говорила, что ожидает от России усиления деятельности, которая угрожает шведской национальной безопасности в таких сферах, как телекоммуникации и энергетика.