У Німеччині критикують 137 тисяч євро витрат на візажиста очільниці МЗС

Асоціація платників податків Німеччини вважає невиправданими зростання витрат федерального міністерства закордонних справ на послуги перукарів, фотографів і візажистів, зокрема особистого візажиста міністерки Анналени Бербок.

Про це йдеться в публікації видання Focus, пише "Європейська правда".

За 2022 рік витрати на догляд за зовнішнім виглядом міністерств федерального уряду Німеччини становили майже 1,5 мільйона євро – на 80% більше, ніж роком раніше, і загалом утричі більше, ніж десятиріччя тому.

Серед інших подібних витрат, вказаних у звіті німецької Асоціації платників податків, згадується федеральне міністерство досліджень, яке профінансувало на 1,3 мільйона "додаток для створення зачісок за бажанням".

Також згадуються витрати на візажиста федеральної міністерки закордонних справ Анналени Бербок, які обійшлися в понад 137 тисяч євро. Також міністерство витратило 178 тисяч євро на роботу фотографів у 2022 році – проти 127 тисяч євро у 2019-му.

Міністерство закордонних справ Німеччини у відповідь на запит Focus заявило, що візажист супроводжує Бербок під час фото- і телезйомок "так, як це прийнято і давно відомо для інших високопосадовців Німеччини".

Та в Асоціації платників податків Німеччини не вважають ці аргументи обґрунтованими. "Кожен федеральний міністр повинен вбачати в собі міністра економії та врешті встановити пріоритети", – заявив голова об’єднання Райнер Хольцнагель.

Минулого року, нагадаємо, коаліційний уряд Німеччини закликав колишню канцлерку Ангелу Меркель дотримуватись дисципліни витрат у роботі з її офісом у Бундестазі.