В Германии критикуют 137 тысяч евро расходов на визажиста руководительницы МИДа

Ассоциация налогоплательщиков Германии считает неоправданным рост расходов федерального министерства иностранных дел на услуги парикмахеров, фотографов и визажистов, в частности личного визажиста министра Анналены Бербок.

Об этом говорится в публикации издания Focus, пишет "Европейская правда".

За 2022 год расходы на уход за внешним видом министерств федерального правительства Германии составили почти 1,5 миллиона евро – на 80% больше, чем годом ранее, и в целом втрое больше, чем десятилетие назад.

Среди других подобных расходов, указанных в отчете немецкой Ассоциации налогоплательщиков, упоминается федеральное министерство исследований, которое профинансировало на 1,3 миллиона "приложение для создания причесок по желанию".

Также упоминаются расходы на визажиста федерального министра иностранных дел Анналены Бербок, которые обошлись в более 137 тысяч евро. Также министерство потратило 178 тысяч евро на работу фотографов в 2022 году – против 127 тысяч евро в 2019-м.

Министерство иностранных дел Германии в ответ на запрос Focus заявило, что визажист сопровождает Бербок во время фото- и телесъемок "так, как это принято и давно известно для других высокопоставленных чиновников Германии".

Но в Ассоциации налогоплательщиков Германии не считают эти аргументы обоснованными. "Каждый федеральный министр должен видеть в себе министра экономии и в конце концов установить приоритеты", – заявил глава объединения Райнер Хольцнагель.

В прошлом году, напомним, коалиционное правительство Германии призвало бывшего канцлера Ангелу Меркель соблюдать дисциплину расходов в работе с ее офисом в Бундестаге.