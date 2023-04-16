У Норвегії оголосили про страйк працівники приватного сектору

Майже 25 000 працівників приватного сектору в Норвегії негайно розпочнуть страйк після того, як переговори з роботодавцями провалилися.

Про це заявили в неділю дві найбільші профспілки, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Профспілки вимагають підвищення реальної заробітної плати цього року після двох років, коли споживчі ціни зростали швидше, ніж номінальна заробітна плата, посилаючись на високі прибутки в норвезьких галузях промисловості.

На першому етапі страйкуватимуть водії вантажівок, моряки та офісні працівники компаній, переважно видобувної галузі.

Норвезька конфедерація профспілок (LO) вела переговори від імені 185 000 членів, тоді як менша за чисельністю Конфедерація професійних профспілок (YS) представляла на переговорах ще 16 000.

З 21 квітня ще 16 000 робітників мають розпочати страйк з, якщо не буде досягнуто згоди, і конфлікт може в підсумку розростися до 200 000 робітників, заявили профспілки, але не очікується, що він вплине на видобуток нафти і природного газу в Норвегії.

Конфедерація норвезьких підприємств (NHO), що представляє роботодавців, стверджує, що не можна допустити зростання зарплат до рівня, який може призвести до виходу інфляції з-під контролю.

Згідно з основним звітом комісії, до складу якої входять представники профспілок, федерацій роботодавців та Статистичного управління Норвегії, очікується, що загальна інфляція в Норвегії знизиться до 4,9% у 2023 році з 5,8% у минулому році.

Нагадаємо, рекордна кількість надбагатих жителів Норвегії залишила країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податок на багатство до 1,1%.