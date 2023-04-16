В Норвегии объявили о забастовке работники частного сектора

Почти 25 000 работников частного сектора в Норвегии немедленно начнут забастовку после того, как переговоры с работодателями провалились.

Об этом заявили в воскресенье два крупнейших профсоюза, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Профсоюзы требуют повышения реальной заработной платы в этом году после двух лет, когда потребительские цены росли быстрее, чем номинальная заработная плата, ссылаясь на высокие доходы в норвежских отраслях промышленности.

На первом этапе будут бастовать водители грузовиков, моряки и офисные работники компаний, преимущественно добывающей отрасли.

Норвежская конфедерация профсоюзов (LO) вела переговоры от имени 185 000 членов, тогда как меньшая по численности Конфедерация профессиональных профсоюзов (YS) представляла на переговорах еще 16 000.

С 21 апреля еще 16 000 рабочих должны начать забастовку, если не будет достигнуто соглашение, и конфликт может в итоге разрастись до 200 000 рабочих, заявили профсоюзы, но не ожидается, что он повлияет на добычу нефти и природного газа в Норвегии.

Конфедерация норвежских предприятий (NHO), представляющая работодателей, утверждает, что нельзя допустить роста зарплат до уровня, который может привести к выходу инфляции из-под контроля.

Согласно основному отчету комиссии, в состав которой входят представители профсоюзов, федераций работодателей и Статистического управления Норвегии, ожидается, что общая инфляция в Норвегии снизится до 4,9% в 2023 году с 5,8% в прошлом году.

Напомним, рекордное количество сверхбогатых жителей Норвегии покинуло страну после того, как левоцентристское правительство повысило налог на богатство до 1,1%.