Всупереч Орбану: Росіяни виявились аутсайдерами симпатій угорців
Росіяни опинилися наприкінці списку народів, яким симпатизують жителі Угорщини.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування Інституту Publicus, проведене на замовлення опозиційного угорського видання Népszava.
Соціологи запитували в угорців про їхню симпатію чи антипатію до інших народів. Респонденти висловили свою думку щодо вісімнадцяти народів.
Список популярних народів очолили італійці – їм симпатизують 84% угорців. За італійцями йдуть австрійці (82%), поляки (81%), фіни та іспанці (80-80%).
Позначку у 70% перетнули чехи (78%), шведи (76%), французи і німці (74-74%), британці (73%) і словаки (71%).
У діапазоні 60-70% опинилися турки (63%), українці (62%), американці (61%) та індійці (60%).
Рівень позитивних відповідей нижче від 60% – у китайців (58%) та румунів (55%).
Лише в однієї нації "індекс симпатії" впав ниже за 50%. Це – у росіян. До них симпатію відчувають тільки 44% опитаних.
Примітно, що прихильники партії Віктора Орбана "Фідес" відчувають більшу, ніж прихильники опозиції, симпатію до народів, з чиїми лідерами в угорської влади добрі стосунки.
Зокрема, Туреччина, Китай і Росія є єдиними країнами зі списку 18 держав, які є більш популярними серед прихильників "Фідес", а не серед симпатиків опозиції.
Як відомо, попри вторгнення Росії в Україну угорська влада не обірвала зв’язки з РФ. Зокрема, уряд Угорщини активно лобіював в ЄС звільнення від будь-яких санкцій, накладених на російський газ, нафту та ядерне паливо, а також погрожував накласти вето на запропоновані дії ЄС проти Москви.
Глава МЗС Угорщини є одним з небагатьох чиновників з країни ЄС, який зустрічався з російськими посадовцями в Москві з моменту початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавно він погодив з Росією кілька нових угод.