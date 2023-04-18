Зеленський поговорив зі спікером Конгресу США, який проти "безлімітного чека" для України

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами президента, він подякував Маккарті за двопартійну підтримку України з боку Конгресу США, а також розповів про перебіг бойових дій і нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній артилерії, протиповітряній обороні та авіації.

"Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги", – підкреслюється в повідомленні.

Крім того, президент і спікер Палати представників США обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію і зниження цінової стелі на російські нафту та газ.

Насамкінець Зеленський запросив Маккарті відвідати Україну. Нагадаємо, що в березні він відхилив аналогічну пропозицію.

Американський політик поки не повідомляв про розмову.

Обраний у січні спікером Палати представників Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

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