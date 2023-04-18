Зеленский поговорил со спикером Конгресса США, который против "безлимитного чека" для Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в соцсетях.

По словам президента, он поблагодарил Маккарти за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США, а также рассказал о ходе боевых действий и насущных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, противовоздушной обороне и авиации.

"Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, президент и спикер Палаты представителей США обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию и снижение ценового потолка на российские нефть и газ.

Напоследок Зеленский пригласил Маккарти посетить Украину. Напомним, что в марте он отклонил аналогичное предложение.

Американский политик пока не сообщал о разговоре.

Избранный в январе спикером Палаты представителей Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек".

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