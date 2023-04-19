Китай прагне отримати нідерландські космічні технології, не завжди законно – розвідка

Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) вважає, що Китай у найближчій перспективі активно розвиватиме власну космічну програму, зокрема і за рахунок нідерландських технологій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому в середу річному звіті MIVD.

Аналіз військової розвідки Нідерландів показує, що в найближчі роки Китай буде запускати до 100 супутників на рік, і для цього він зокрема послуговується нідерландською високотехнологічною продукцією.

"У Китаю (були – ред.) різні спроби придбати технології військового призначення поза експортними обмеженнями. При цьому MIVD виявила, серед іншого, низку підставних компаній, які використовувалися для цієї мети", – йдеться у звіті.

Очільник MIVD Ян Свіллерс окремо заявив, що Китай цілеспрямовано шукає "ракети-носії із супутниками стеження, спостереження, розвідки та зв'язку". Це – частина зусиль Пекіна у прагненні стати провідною космічною державою.

Китай раніше проголошував мету стати "великою космічною державою" до 2030 року. Офіційно він наполягає, що його космічна програма має мирні цілі, та водночас розробляє її з тим, щоб вона допомагала захищати національну безпеку КНР.

Це не перший випадок, коли Нідерланди вказують на наміри Китаю скористатись їхніми технологіями.

На початку березня стало відомо, що країна запровадить нові експортні обмеження на обладнання для виробництва мікросхем проти Китаю в межах запровадженої минулого року ініціативи Сполучених Штатів.