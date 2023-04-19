Китай стремится получить нидерландские космические технологии, не всегда законно - разведка

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) считает, что Китай в ближайшей перспективе будет активно развивать собственную космическую программу, в том числе и за счет нидерландских технологий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в опубликованном в среду годовом отчете MIVD.

Анализ военной разведки Нидерландов показывает, что в ближайшие годы Китай будет запускать до 100 спутников в год, и для этого он в частности пользуется нидерландской высокотехнологичной продукцией.

"У Китая (были – ред.) различные попытки приобрести технологии военного назначения вне экспортных ограничений. При этом MIVD обнаружила, среди прочего, ряд подставных компаний, которые использовались для этой цели", – говорится в отчете.

Глава MIVD Ян Свиллерс отдельно заявил, что Китай целенаправленно ищет "ракеты-носители со спутниками слежения, наблюдения, разведки и связи". Это – часть усилий Пекина в стремлении стать ведущей космической державой.

Китай ранее провозглашал цель стать "великой космической державой" к 2030 году. Официально он настаивает, что его космическая программа имеет мирные цели, и в то же время разрабатывает ее с тем, чтобы она помогала защищать национальную безопасность КНР.

Это не первый случай, когда Нидерланды указывают на намерения Китая воспользоваться их технологиями.

В начале марта стало известно, что страна введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.