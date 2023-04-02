Латвія організує курс психологічної підтримки для українських прикордонників

Міністерство внутрішніх справ Латвії планує провести в Юрмалі курс психологічної підтримки для офіцерів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію LETA.

Для психологічної підтримки українських прикордонників у Латвії будуть використовувати базу Центру здоров’я і спорту МВС країни, яка призначена для допомоги латвійським посадовцям.

Планується, що прикордонникам України нададуть психологічну підтримку, їм проведуть заняття з фізкультури, а також забезпечать триразове харчування. На це МВС Латвії просить додаткові 59 тисяч євро.

Під час курсу психологічної підтримки українські офіцери братимуть участь в індивідуальних психологічних і спортивних заходах у групах та індивідуально.

Усього в програму планується задіяти до 100 службовців ДПСУ. Першу групу у складі до 40 людей у Юрмалі очікують у червні 2023 року, латвійська сторона надасть транспорт для доправлення українців з українсько-польського кордону й назад.

Як повідомлялось, у 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим військовим.

Протягом 2023 року, за інформацією міністерства охорони здоров’я Латвії, планується прийняти близько 120 українських військовослужбовців.