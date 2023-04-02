Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Латвія організує курс психологічної підтримки для українських прикордонників

Неділя, 2 квітня 2023, 10:52

Міністерство внутрішніх справ Латвії планує провести в Юрмалі курс психологічної підтримки для офіцерів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію LETA.

Для психологічної підтримки українських прикордонників у Латвії будуть використовувати базу Центру здоров’я і спорту МВС країни, яка призначена для допомоги латвійським посадовцям.

Планується, що прикордонникам України нададуть психологічну підтримку, їм проведуть заняття з фізкультури, а також забезпечать триразове харчування. На це МВС Латвії просить додаткові 59 тисяч євро.

Під час курсу психологічної підтримки українські офіцери братимуть участь в індивідуальних психологічних і спортивних заходах у групах та індивідуально.

Усього в програму планується задіяти до 100 службовців ДПСУ. Першу групу у складі до 40 людей у Юрмалі очікують у червні 2023 року, латвійська сторона надасть транспорт для доправлення українців з українсько-польського кордону й назад.

Як повідомлялось, у 2022 році до Латвії доправили та надали медичну допомогу в Ризькій Східній клінічній університетській лікарні та Національному реабілітаційному центрі "Вайварі" 130 пораненим військовим.

Протягом 2023 року, за інформацією міністерства охорони здоров’я Латвії, планується прийняти близько 120 українських військовослужбовців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія

Статті

Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Тепер розширення НАТО не викликає сумнівів. А Москва, знесилена війною проти України, змогла відповісти лише істерикою...
31 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори

Менш ніж за два роки громадяни Болгарії вже тричі ходили на дочасні вибори. А цієї неділі зроблять це знову, тепер вже вчетверте.
31 березня 2023 — Михайло Драпак, для Європейської правди

Порнороман Трампа: яким стане перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Велике журі присяжних Мангеттена висуне Дональду Трампу кримінальні звинувачення, які можуть вплинути на його президентські плани.
14 березня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда