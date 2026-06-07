У Греції затримали підозрюваного у підготовці теракту та зв’язках із ХАМАС

На грецькому острові Крит затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у плануванні терактів проти об’єктів, пов’язаних з Ізраїлем.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

Підозрюваний, уродженець сектора Газа, який легально працював у Греції сезонним працівником готелю, на момент затримання проживав в Агіос-Ніколаос на північному сході Криту разом з іншими співробітниками.

У своїх первинних показаннях він заявив, що ще не виготовив вибуховий пристрій, але замовив через Інтернет матеріали, які можна використовувати для виготовлення вибухових речовин.

Під час обшуку його квартири були виявлені ваги та скляний мірний стакан. Влада також вивчає цифрові докази, вилучені в ході розслідування.

За даними слідчих, підозрюваний виїжджав до Малайзії для навчання виготовленню вибухових пристроїв. Він проживає в секторі Газа зі своєю дружиною та трьома дітьми.

Грецька влада встановила його зв'язок із підозрюваними, затриманими на Кіпрі у зв’язку з плануванням терактів проти об’єктів, пов’язаних з Ізраїлем.

Офіційні особи заявили, що підозрюваний не виявляв підозрілої активності під час роботи в готелі і ще не був готовий до скоєння теракту. Однак вони побоювалися, що він може спробувати вчинити теракт у найближчому майбутньому, або на Криті, або в іншому місці в Греції.

Кіпрська влада заявила, що затримані підозрювані, ймовірно, також планували теракти проти ізраїльських інтересів на Кіпрі та в інших країнах ЄС.

Наприкінці травня у Норвегії правоохоронці заарештували двох чоловіків за підозрою у причетності до постачання зброї, яка, за даними слідства, могла бути призначена для ХАМАС.

А у березні у Берліні засудили до тюремного ув’язнення чотирьох чоловіків за участь у мережі, яка зберігала зброю для можливих терактів у Європі під керівництвом ХАМАС.