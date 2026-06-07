В Німеччині затримали двох чоловіків, які видавали себе за поліцейських на патрульному авто

Поліція східної німецької землі Тюрінгія повідомила в неділю, що затримала двох чоловіків за те, що вони видавали себе за поліцейських, керуючи списаним патрульним автомобілем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У заяві поліції посилаються на свідків, які в суботу помітили поліцейську машину з двома чоловіками у формі, що проїжджала через село Лангенвецендорф у районі Грайц.

У заяві додали, що патрульна машина була в оригінальному стані, включаючи всі розпізнавальні знаки та сині проблискові маячки.

Фейкові поліцейські були одягнені в стару форму поліції сусідньої землі Саксонія і мали при собі наручники та іграшкові пістолети.

Під час арешту чоловікам наказали негайно зняти форму.

Стосовно цієї пари порушено кримінальну справу за видавання себе за державних службовців та порушення законів про зброю.

У заяві поліції йдеться, що патрульний автомобіль, який на той час зламався, було відбуксовано.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.

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