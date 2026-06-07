В Греції сталась серія землетрусів, які відчувались і в Афінах

У неділю близько полудня в Греції сталася серія землетрусів з епіцентрами на острові Евбея, внаслідок чого там було пошкоджено низку будинків.

Про це повідомляє eKathimerini з посиланням на місцеву владу, інформує "Європейська правда".

Поштовхи добре відчувалися в Афінах та прилеглих районах.

За даними Геодинамічного інституту, перший поштовх, зареєстрований о 12:58, мав магнітуду 4,8. Він був неглибоким, з ймовірною глибиною близько 5 кілометрів.

Через кілька хвилин було зареєстровано другий, сильніший землетрус магнітудою 5,2, епіцентр якого знаходився приблизно за 2 км на схід-південний схід від Прокопі, також на глибині близько 5 кілометрів.

Влада продовжує оцінювати збитки та відстежувати сейсмічну активність у цьому районі. Про постраждалих внаслідок землетрусів не повідомлялось.

Нагадаємо, вранці 20 травня у районі Батталгазі турецької провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6.

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня зафіксували землетрус магнітудою 5,5.

Перед тим біля узбережжя італійського регіону Кампанія стався землетрус магнітудою 5,9.