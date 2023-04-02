Латвия организует курс психологической поддержки для украинских пограничников

Министерство внутренних дел Латвии планирует провести в Юрмале курс психологической поддержки для офицеров Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.

Для психологической поддержки украинских пограничников в Латвии будут использовать базу Центра здоровья и спорта МВД страны, которая предназначена для помощи латвийским чиновникам.

Планируется, что пограничникам Украины окажут психологическую поддержку, им проведут занятия по физкультуре, а также обеспечат трехразовое питание. На это МВД Латвии просит дополнительные 59 тысяч евро.

Во время курса психологической поддержки украинские офицеры будут участвовать в индивидуальных психологических и спортивных мероприятиях в группах и индивидуально.

Всего в программу планируется задействовать до 100 служащих ГПСУ. Первую группу в составе до 40 человек в Юрмале ожидают в июне 2023 года, латвийская сторона предоставит транспорт для доставки украинцев с украинско-польской границы и обратно.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым военным.

В течение 2023 года, по информации министерства здравоохранения Латвии, планируется принять около 120 украинских военнослужащих.