Конституційний суд Польщі вирішить, чи потрібно заборонити обов’язкові щеплення

Польський Конституційний трибунал у травні винесе вердикт щодо обов’язкової імунізації за позовом жінки, яка просить визнати цю процедуру неконституційною як нібито таку, що порушує право на приватність і самовизначення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Скарга до Конституційного трибуналу Польщі у цій справі була подана у 2019 році матір'ю, яка відмовилася робити обов'язкові щеплення своїй дитині. Як наслідок, губернатор воєводства оштрафував жінку, а інспектор охорони здоров'я видав припис про примусове виконання.

Жінка оскаржила ці рішення, але інспектор охорони здоров'я залишив їх у силі, пославшись на закон про боротьбу з інфекційними захворюваннями. У зв'язку з цим вона передала справу до адміністративного суду. Однак, як воєводський адміністративний суд, так і Вищий адміністративний суд відхилили скарги жінки.

Програвши суди, жінка подала конституційну скаргу до Конституційного трибуналу, в якій оскаржила законодавство, що встановлює обов'язковість вакцинації в Польщі – як сам факт вакцинації, так і перелік людей, на яких вона поширюється.

На думку жінки, оскаржувані положення порушують конституційні права на приватне життя й права на самовизначення, а також принципи достатньої визначеності законів – бо там не визначені ні кількість доз конкретних вакцин, ні конкретний вік, за якого ці дози повинні бути введені.

Відповідачами у справі виступають міністерство охорони здоров'я, генеральна прокуратура та Сейм Польщі, які вже представили свої позиції у справі. Очікується, що Конституційний трибунал винесе свій вердикт у цій справі 9 травня.

Зазначимо, що подібні скарги на обов'язкове щеплення траплялись в інших країнах і навіть розглядались Європейським судом із прав людини. У 2021 році ЄСПЛ своїм рішення визнав правомірним адміністративне покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей. Це перше подібне рішення суду.

А Федеральний конституційний суд Німеччини минулого року ухвалив, що вимога вакцинації проти кору для дітей, які відвідують дитячі садки, є конституційною і залишається чинною на території країни.