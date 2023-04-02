Конституционный суд Польши решит, нужно ли запретить обязательные прививки

Польский Конституционный трибунал в мае вынесет вердикт относительно обязательной иммунизации по иску женщины, которая просит признать эту процедуру неконституционной как якобы нарушающую право на приватность и самоопределение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Жалоба в Конституционный трибунал Польши по этому делу была подана в 2019 году матерью, которая отказалась делать обязательные прививки своему ребенку. Как следствие, губернатор воеводства оштрафовал женщину, а инспектор здравоохранения выдал предписание о принудительном исполнении.

Женщина обжаловала эти решения, но инспектор здравоохранения оставил их в силе, сославшись на закон о борьбе с инфекционными заболеваниями. В связи с этим она передала дело в административный суд. Однако, как воеводский административный суд, так и Высший административный суд отклонили жалобы женщины.

Проиграв суды, женщина подала конституционную жалобу в Конституционный трибунал, в которой обжаловала законодательство, устанавливающее обязательность вакцинации в Польше - как сам факт вакцинации, так и перечень людей, на которых она распространяется.

По мнению женщины, оспариваемые положения нарушают конституционные права на частную жизнь и права на самоопределение, а также принципы достаточной определенности законов - потому что там не определены ни количество доз конкретных вакцин, ни конкретный возраст, при котором эти дозы должны быть введены.

Ответчиками по делу выступают министерство здравоохранения, генеральная прокуратура и Сейм Польши, которые уже представили свои позиции по делу. Ожидается, что Конституционный трибунал вынесет свой вердикт по этому делу 9 мая.

Отметим, что подобные жалобы на обязательные прививки случались в других странах и даже рассматривались Европейским судом по правам человека. В 2021 году ЕСПЧ своим решением признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Это первое подобное решение суда.

А Федеральный конституционный суд Германии в прошлом году постановил, что требование вакцинации против кори для детей, посещающих детские сады, является конституционным и остается в силе на территории страны.