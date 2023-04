Французский "спайдермен" в знак протеста против пенсионной реформы поднялся на небоскреб без страховки 

Альпинист Ален Робер, также известный как "французский спайдермен", поднялся на 38-этажный небоскреб в Париже в среду в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Робер поднялся на 150-метровый небоскреб в парижском деловом районе Ла Дефанс, используя только собственные руки и пару альпинистских ботинок.

"Я здесь, чтобы сказать Эмманюэлю Макрону, чтобы он вернулся на землю... поднимаясь без страховки", – сказал 60-летний мужчина журналистам перед началом подъема.

A free climber known as the 'French Spiderman' has climbed a 38-storey skyscraper in Paris, without a safety harnass, to show his support for the protests against Macron's pension reforms. pic.twitter.com/UBZtdk295C