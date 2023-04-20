У Сербії радіють, що через війну в Україні до них переїхали тисячі освічених росіян

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч у четвер підкреслила, що сербська економіка виграє від припливу тисяч кваліфікованих та освічених росіян, які покинули свою країну після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це Брнабіч заявила на конференції New Economy Gateway Europe.

Прем'єр-міністерка Сербії розповіла, що її уряд стимулює приїзд до країни росіян, які виїхали – серед яких є "інженери, переважно дуже молоді, дуже кваліфіковані, дуже талановиті люди", – які стають платниками податків і забезпечують кадрами ІТ-галузь країни.

За словами Брнабіч, російську молодь приваблює не лише сербська економіка, але й те, що вони "не відчувають себе бажаними в інших країнах".

"Ці молоді люди справді орієнтовані на Захід, дуже добре освічені, виступають проти війни. Це добре для нас", – сказала вона.

Окремо Брнабіч прокоментувала можливість приєднання Сербії до санкцій Європейського Союзу проти Росії. За її словами, серби "рішуче налаштовані проти санкцій" та вважають, що вони "насправді не зменшують здатність або готовність країни вести війну".

Як нагадує Bloomberg, економіка самої Сербії вкрай постраждала від санкцій, спрямованих проти колишньої Югославії в 1990-х роках. Вони були скасовані після усунення у 2000 році від влади Слободана Мілошевича.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна не продавала зброю Україні і не робитиме цього.