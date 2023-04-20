В Сербии радуются, что из-за войны в Украине к ним переехали тысячи образованных россиян

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в четверг подчеркнула, что сербская экономика выиграет от притока тысяч квалифицированных и образованных россиян, которые покинули свою страну после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом Брнабич заявила на конференции New Economy Gateway Europe.

Премьер-министр Сербии рассказала, что ее правительство стимулирует приезд в страну россиян, которые уехали – среди которых есть "инженеры, преимущественно очень молодые, очень квалифицированные, очень талантливые люди", – которые становятся налогоплательщиками и обеспечивают кадрами ИТ-отрасль страны.

По словам Брнабич, российскую молодежь привлекает не только сербская экономика, но и то, что они "не чувствуют себя желанными в других странах".

"Эти молодые люди действительно ориентированы на Запад, очень хорошо образованы, выступают против войны. Это хорошо для нас", – сказала она.

Отдельно Брнабич прокомментировала возможность присоединения Сербии к санкциям Европейского Союза против России. По ее словам, сербы "решительно настроены против санкций" и считают, что они "на самом деле не уменьшают способность или готовность страны вести войну".

Как напоминает Bloomberg, экономика самой Сербии крайне пострадала от санкций, направленных против бывшей Югославии в 1990-х годах. Они были отменены после отстранения в 2000 году от власти Слободана Милошевича.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине и не будет этого делать.