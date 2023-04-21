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Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP

П'ятниця, 21 квітня 2023, 17:20

Росія минулого року розробила стратегію зі створення "антивоєнної коаліції" за участю ультраправої та ультралівої німецьких партій – "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та "Ліві", яка мала на меті послабити підтримку України в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Washington Post, яка посилається на таємні російські документи, отримані розвідкою однієї з європейських країн.

З документів випливає, що в липні 2022 року перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергєй Кирієнко поставив завдання кремлівським політичним стратегам "зосередитись" на Німеччині як зоні впливу.

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Ідея полягала в тому, аби скористатись із нібито протиріччя між національними інтересами Німеччини й інтересами "заокеанських господарів" – тобто схилити країну до пошуків якнайшвидшого припинення війни в Україні.

Кампанія впливу з Німеччини, згідно з документами, що цитує WP, мала б дискредитувати також Велику Британію, Європейський Союз і НАТО, переконуючи німців, що санкції проти Росії їм шкодять. Завдання, яке нібито ставив Кирієнко, передбачало збільшення кількості прихильників Росії серед німців на 10% за три місяці.

На початку вересня кремлівські посадовці для досягнення цієї мети запропонували створити неформальний "антивоєнний" альянс за участі ультраправої AfD та ультралівих у Німеччині, який мав би перемогти хоча б на якихось виборах і звідти вже просувати відповідні меседжі.

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"Неадекватні політики, не здатні прорахувати наслідки своїх рішень, втягнули Німеччину в конфлікт з Росією – природним союзником нашої країни і нашого народу. Наші інтереси вимагають відновлення нормальних партнерських відносин з Росією", – цитує WP приклад такого меседжу.

Як приклад наводиться 13-тисячний "антивоєнний" мітинг кінця лютого в Берліні, який очолювала відома депутатка Бундестагу від "Лівих" Сара Вагенкнехт, що її активно цитують російські ЗМІ. На ньому були присутні й десятки членів AfD.

Матеріали, на які посилається The Washington Post, однак, не вказують на наявність якихось контактів між посадовцями Кремля й німецькими радикалами. Та принаймні один соратник Вагенкнехт і кілька членів AfD визнали в інтерв'ю WP, що минулого року контактували з російськими посадовцями.

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