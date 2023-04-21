Винищувачі Данії і Швеції вперше спільно супроводжували розвідувальний літак РФ

Винищувачі ВПС Данії та Швеції підіймалися для супроводження російського військового літака у повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда".

Чотири винищувачі 20 квітня зафіксували російський розвідувальний військовий літак Іл-20 над Балтійським морем між Швецією та данськими островами Зеландія і Борнхольм. Літак прямував на захід з Калінінграда.

Виявивши російський літак і прослідкувавши за його маршрутом, винищувачі розділилися і повернулися на свої бази. Літаки Данії і Швеції вперше взаємодіяли в такий спосіб.

"Ця операція показує, наскільки далеко ми просунулися у нашій співпраці зі Швецією. Це плід кількарічної наполегливої роботи, яка зближує країни Північної Європи", – сказав підполковник Ганс Сковмосе, який очолює оперативний відділ Данського військово-повітряного командування.

Данський і шведський літаки перебували під власним національним командуванням, а російський літак перебував у міжнародному повітряному просторі протягом усієї місії.

"Ми живемо в непевний час, на який фундаментально впливає агресивна поведінка Росії. Ми повинні очікувати, що регіон Балтійського моря буде характеризуватися більш високим рівнем напруженості, ніж ми звикли. Ми маємо тісну і міцну співпрацю зі Швецією, тому ми також дуже позитивно ставимось до членства Швеції в НАТО, яке зміцнить безпеку в Північному регіоні, в Європі і в усьому трансатлантичному просторі", – сказав в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Російські літаки регулярно патрулюють Балтійське море, і їхні маршрути польотів часто змушують Данію або одну чи кілька сусідніх країн піднімати винищувачі. Особливістю цієї місії було те, що співпраця була спланована заздалегідь.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін висловив впевненість у тому, що Швеція буде прийнята в НАТО до липня.