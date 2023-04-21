Истребители Дании и Швеции впервые совместно сопровождали разведывательный самолет РФ

Истребители ВВС Дании и Швеции поднимались для сопровождения российского военного самолета в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщили Вооруженные силы Дании, пишет "Европейская правда".

Четыре истребителя 20 апреля зафиксировали российский разведывательный военный самолет Ил-20 над Балтийским морем между Швецией и датскими островами Зеландия и Борнхольм. Самолет направлялся на запад из Калининграда.

Найдя самолет и проследив за его маршрутом, самолеты разделились и вернулись на свои базы. Это первый случай, когда самолеты Дании и Швеции работают вместе таким образом.

"Эта операция показывает, насколько далеко мы продвинулись в нашем сотрудничестве со Швецией. Это плод многолетней упорной работы, которая сближает страны Северной Европы", – сказал подполковник Ганс Сковмосе, возглавляющий оперативный отдел Датского военно-воздушного командования.

Датский и шведский самолеты находились под собственным национальным командованием на протяжении всего процесса. Российский самолет находился в международном воздушном пространстве в течение всей миссии.

"Мы живем в неопределенное время, на которое фундаментально влияет агрессивное поведение России. Мы должны ожидать, что регион Балтийского моря будет характеризоваться более высоким уровнем напряженности, чем мы привыкли. Мы имеем тесное и прочное сотрудничество со Швецией, поэтому мы также очень позитивно смотрим на членство Швеции в НАТО, которое укрепит безопасность в Северном регионе, в Европе и во всем трансатлантическом пространстве", – сказал и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Российские самолеты регулярно патрулируют Балтийское море, и их маршруты полетов часто заставляют Данию или одну или несколько соседних стран поднимать истребители. Особенностью этой миссии было то, что сотрудничество было спланировано заранее.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность в том, что Швеция будет принята в НАТО до июля.