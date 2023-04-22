Президент Фінляндії не підтримав закриття консульства Росії на Аландських островах

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо не підтримав ідею закрити російське консульство на Аландських островах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Така вимога містилася в громадянській ініціативі, автори якої вважають, що з огляду на членство Фінляндії в НАТО консульство на островах ставить під загрозу безпеку держави.

Також із закликом закрити консульство виступали окремі політики та громадські діячі.

Нііністьо запевнив, що Фінляндія готова вжити відповідних заходів, якщо робота консульства порушуватиме встановлені норми.

"Звичайно, якщо ви дієте під дипломатичним статусом, ваша діяльність має відповідати правилам дипломатії. І ми обов'язково за цим стежимо. Тим часом виникає питання, а чи не є сьогодні спостереження через супутники у багато разів ефективнішими, ніж наземні фізичні спостереження? У цьому сенсі роль цього консульства сьогодні може бути й не така велика, як це могло бути в минулому", – сказав він.

Фінський президент запевнив, що якщо буде зафіксована якась "неприйнятна активність", то Фінляндія відреагує за всіма правилами дипломатії.

Нагадаємо, петицію із назвою "Закриття російського консульства на Аландських островах зареєстрували п’ятеро громадян Фінляндії 4 квітня — у день, коли країна офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.

Російське консульство на Аландських островах існує з 1940 року – воно з’явилося на вимогу Москви після Зимової війни, під приводом, що СРСР хоче наглядати за дотриманням домовленості про демілітаризацію островів.